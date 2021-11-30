İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon çok sayıda gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde onlarca adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ait çok sayıda adrese sabah saatlerinde baskın yapıldı.
ÇOK SAYIDA TORBACI YAKALANDI
Operasyon yapılan yerlerin kapıları koçbaşı tarafından açılırken girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Yapılan aramaların ardından çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.