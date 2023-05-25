İstanbul’daki ‘Halı’ cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı

"ARAMIZADA KİRA ARTIŞ ORANI NEDENİYLE BİR ANLAŞMAZLIK VARDI, KASITLI YAPILDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Tutuklu sanık Refai Karaman savunmasında, "Adem Ebik'in kiracısıydım, alt katta otururdum. 1 yıl sonra kira artışı uygulamama rağmen ev sahibi benden yüzde 200 oranında zam istedi. Aramızda kira artış oranı nedeniyle bir anlaşmazlık vardı. Eşim beni uyandırdı, üst katta ki ev sahibinin balkondan yıkanmış halı sarkıttığını, bunun da kendisinin asmış olduğu çamaşırların üzerine damladığını söyledi. Gittiğimde balkonumun bu hali yüzünden su içinde kaldığını gördüm. Rahatsızlık vermek suretiyle evden çıkmamızı sağlamak kastıyla yapıldığını düşündüm. Adem Ebik ve eşinin aşağıda kaldırımda oturdukların gördüm. Bana küfürler ettiler, ben bu küfürler karşısında sinirlendim. Sonrasında Muhammet Ali Ebik bana balkondan küfürler etti, ben bunun üzerine çok sinirlendiğim için halıyı aşağı çekerek düşürdüm. Yatak odasında bulunan ruhsatlı tabancamı alarak balkona geldim, hedef gözetmeksizin aşağı doğru iki el ateş ettim. Sonrasında yukarı çıktım, merdiven boşluğunda, Muhammet ile karşılaştık. Aramızda bir arbede yaşandı, ben bir iki el ateş ettim. Sonrasında Muhammet Ali Ebik içeriye doğru koştu, ben ardından hedef gözetmeksizin 3 defa ateş ettim. Eşim ile ayrılmak için apartmanın çıkışına yöneldik. Burada Adem Ebik ve akrabaları ile karşılaştık, beni darp ettiler, şikayetçi değilim" dedi.



"EN FAZLA BİRBİRİMİZE BİR İKİ YUMRUK ATARIZ DİYE DÜŞÜNÜRKEN SANIK BANA ATEŞ ETTİ"

Duruşmada söz verilen baba Adem Ebik, "Eşim o gün iki tane halı yıkamıştı. Bir tanesini bizim balkonumuza, diğerini ise yan tarafta bulunan Kadire Teyze'den izin alarak onun balkonuna asmıştı. Ben o sırada Refai Karaman'ın balkona çıktığını gördüm. Sinirli bir şekilde bağırarak "halınızı bilmem ne yaparım" dedi. Halıya asıldı ve halı aşağı düştü. Bende bunun üzerine sanığa yönelik olarak "Ayıp değil mi, kadın onu yıkamak için emek verdi" dedim. Bunun üzerine bana "Konuşma lan terbiyesiz, size kime sordunuz da halı astınız, bekle beni orada" dedi ve içeri gitti. En fazla birbirimize bir iki yumruk atarız diye düşünürken sanık balkona çıktı, çıkar çıkmaz bana ateş etti. Daha sonra kendi dairemden 4-5 el ateş sesi dudum. Gittiğimde oğlum yatak odamda yatağın yanında yüzükoyun yatıyordu. Oğlumu çevirdiğimde göğsünden birden fazla kez vurulduğunu gördüm" dedi.

"YALNIZCA ONA YÜZ TL ZAM YAPTIM"

Sözlerine devam eden Ebik, "Sanık benim daireme taşındığında 900 TL kira veriyordu. Ben hiçbir zaman kiracılarımın kirasını belirlemem. Onlara sorarım. 2021 yılının Eylül ayında sanık benim yanıma geldi, kirayı ne yapacağımı sordu. Bende sen ne yapmak istiyorsun diye sordum. Benim içimden bin yüz TL geçiyordu, sanık ise bin TL yapmak istediğini söyledi, bende kabul ettim. Yani yalnızca ona yüz TL zam yaptım. Ben hiçbir zaman evimden çıkması için ona baskı yapmadım, Oğlumu da direkt olarak göğsünden vurdu. Sanıktan şikayetçiyim, , onun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"BİZE KARŞI SİLAH KULLANCAĞI AKLIMIZA BİLE GELMEZDİ"

Duruşmada söz alan anne Ayfer Ebik, "Bahçede 2 tane halı yıkadım, bu halılar sularını iyice süzdükten sonra yukarı çıkardım. Bu halılardan bir tanesini kendi balkonuma astım, diğerini ise yan komsumuz olan Kadire teyzeden izin alarak balkonuna astım. Dışardan silah sesleri duyduk, ben ve Samet balkona yöneldik, oradayken eşimin vurulduğunu gördük. O sırada benim evimden silah sesleri duyduk, yukarı gittiğimde oğlumu o halde görünce kendimden geçmişim. Bizim sanık ile hiçbir husumetimiz yoktu, bize karşı silah kullanacağı aklımıza bile gelmezdi. Ben sanıktan şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını isterim" dedi.



Mahkeme, Refai Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, baba Adem Ebik'in Refai Karaman'a karşı 'Kasten yaralama' suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapsi istendi. Refai Karaman'ın ise Muhammet Ali Ebik'e karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması istenirken baba Adem Ebik'e karşı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.