İstanbul’dan afetzedelere kardeşlik rotası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı bölgelere İstanbul'dan destekler kesintisiz sürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde oluşturduğu hizmet merkezinde 3 öğün sıcak yemek, ekmek üretimi, erzak yardımları, temizlik faaliyetleri, konteyner kent kurulumu gibi birçok çalışmanın yanı sıra oluşturduğu sosyal mağaza sistemiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılıyor.Esenlerli gençler de "Kardeşlik rotası" sloganıyla gittikleri Adıyaman Gölbaşı'nda depremzedelere hazırladıkları yardım kutularını dağıttı, çocuklarla oyunlar oynadı, moral verdi. Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 'Tuzla Tek Yürek' kermesinde el emeği ürünlerin satışı yapıldı. Gelir, depremzedelere gönderilecek. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) üyesi kadınlar ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Malatya'daydı. Başakşehirli kadınlar, kişisel bakım ve fizyoterapi hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hediyeler ve karanfillerle depremzede kadınlara moral destek oldu.