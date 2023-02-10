Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’dan akın akın gönüllü gidiyor
Giriş Tarihi: 10.2.2023

İstanbul’dan akın akın gönüllü gidiyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’dan akın akın gönüllü gidiyor
İstanbul'dan AFAD gönüllüleri demir yoluyla da deprem bölgesine sevk ediliyor. Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan İskenderun'a 2 tren ile 715 AFAD gönüllümüz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Beyoğlu Belediyesi de başlattığı kampanya ile deprem bölgelerine 55 TIR yardım malzemesi gönderdi. Bölgeye 100 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Ümraniye Belediyesi'nin arama ve kurtarma ekipleri ise 22 vatandaşı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Enkaz altından çıkartılanlar arasında 9 aylık hamile Nehir İlkova'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’dan akın akın gönüllü gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA