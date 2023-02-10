İstanbul’dan akın akın gönüllü gidiyor

İstanbul'dan AFAD gönüllüleri demir yoluyla da deprem bölgesine sevk ediliyor. Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan İskenderun'a 2 tren ile 715 AFAD gönüllümüz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Beyoğlu Belediyesi de başlattığı kampanya ile deprem bölgelerine 55 TIR yardım malzemesi gönderdi. Bölgeye 100 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Ümraniye Belediyesi'nin arama ve kurtarma ekipleri ise 22 vatandaşı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Enkaz altından çıkartılanlar arasında 9 aylık hamile Nehir İlkova'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.