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Giriş Tarihi: 19.1.2023 16:20

İstanbul'dan tatile gittiği Karasu'da sırra kadem bastı!

İstanbul'dan tatil için Sakarya Karasu'daki yazlık evine giden Özkan Yılmaz'dan (41) salı gününden beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yılmaz için arama çalışma başlatıldı...

DHA
İstanbul’dan tatile gittiği Karasu’da sırra kadem bastı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan Özkan Yılmaz, 11 Ocak'ta tatil için Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi. İstanbul'da, bir mühendisin yanında şoför olarak çalışan bekar Özkan Yılmaz, salı sabahı komşusunda kahvaltı yaptı. Daha sonra Karasu ilçe merkezine gelen Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı.
İstanbul'dan Karasu'ya gelen ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yılmaz için ekipler, arama çalışması başlattı.
Oğlunun herhangi bir sorunu olmadığını belirten Neziha Celep, "Oğlumun kimseyle bir husumeti yok. Kendi halinde birisi. Geçmiş tarihlerde bazı psikolojik sorunları oldu ama atlatmıştı" dedi. Özkan Yılmaz'ın kredi kartlarında herhangi bir işlemin olmadığını ifade eden Celep, oğlunun bulunmasını istedi.

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İstanbul'dan tatile gittiği Karasu'da sırra kadem bastı!
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