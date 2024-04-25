İstanbullu faciadan kıl payı kurtuldu

stanbul'un toplu ulaşım sisteminde her gün yangın, arıza ve kazalarla gündeme gelen metrobüs ve İETT otobüsleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yılda çökerttiği ulaşım sisteminde dün de faciadan dönüldü. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği Şükrübey Durağı'nda patladı. Alev alan lastik yanmaya başladı. Metrobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken, görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, metrobüs durağı bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan, alevlerin yükseldiği aracın İBB yönetimi tarafından CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'den yeni aldığı AKİA marka metrobüs olduğu öğrenildi.İBB yönetimi 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye vermişti. Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti. İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.