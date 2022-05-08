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Giriş Tarihi: 8.5.2022 00:22

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

DHA
İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.
İşte trafiğe kapatılacak yollar;
Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergâhlar ise şöyle;
Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.


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İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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