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Giriş Tarihi: 25.3.2024 14:05 Son Güncelleme: 25.3.2024 14:10

İstanbul’u lodos ve sağanak yağmur vurdu

Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle tedbir almayan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’u lodos ve sağanak yağmur vurdu

İstanbul'da son günlerde devam eden yağışlı hava Meteoroloji'nin uyarılarından sonra haftanın ilk iş günü olan Pazartesi sabahından itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından gök gürültülü sağanak yağış olarak etkisini gösterdi.

Önce siyah bulutlar ve şimşeklerin çakmasından hemen sonra İstanbul genelinde sağanak ve şiddetli yağmur etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına veya tentelerin altına sığındılar. Sağanak yağışla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı da 15 derecelerden 9 dereceye kadar düşüş gösterdi. Yağmurun gün içinde 16.00'a kadar etkili olacağı önümüzdeki günlerde havanın güneşli ve sıcaklığın 21 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.

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İstanbul’u lodos ve sağanak yağmur vurdu
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