İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl dönümünde Ayasofya’da mevlit okutuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve protokolün yer aldığı törende Ayasofya-ı Kebir Camiinde İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutulup namaz kılındı. Mevlite çok sayıda vatandaş iştirak etti. Çok sayıda vatandaş katıldığı program, öğle namazının ardından dualarla son buldu.
Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin şu mesajı paylaştı: "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıl dönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum." dedi.