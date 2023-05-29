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Giriş Tarihi: 29.5.2023 15:35 Son Güncelleme: 29.5.2023 15:49

İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl dönümünde Ayasofya’da mevlit okutuldu

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit okutuldu. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duasını okudu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl dönümünde Ayasofya’da mevlit okutuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve protokolün yer aldığı törende Ayasofya-ı Kebir Camiinde İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutulup namaz kılındı. Mevlite çok sayıda vatandaş iştirak etti. Çok sayıda vatandaş katıldığı program, öğle namazının ardından dualarla son buldu.

Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin şu mesajı paylaştı: "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıl dönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum." dedi.

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İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıl dönümünde Ayasofya’da mevlit okutuldu
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