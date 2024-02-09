İstanbul’un göbeğinde dehşet

İstanbul'da ailesinden kaçan genç kız sokakta adeta kâbusu yaşadı. Olay geçtiğimiz 9 Ekim'de meydana geldi. 20 yaşındaki Tülin D., sabah saatlerinden ailesinden habersiz bir şekilde evden kaçtı. Toplu taşımayla Taksim Gezi Parkı'na gelen genç kız, geceyi parkta uyuyarak geçirdi. Sabah uyandığında yanına Yücel A. (30) gelerek tanışmak istediğini, karnı açsa yemek söyleyebileceğini belirtti. Genç kız teklifi kabul etmedi ancak Yücel A., ısrarcı davranarak Tülin D.'yi kolundan tutarak zorla Kağıthane'deki evine götürdü. Evde yemek yiyen ikili daha sonra odaya geçti. İddiaya göre Yücel A., genç kızla birlikte olmak istediğini söyledi. Tülin D. ise bu duruma karşı çıkarak evine gitmek istediğini belirtti.Aldığı cevap karşısında öfke patlaması yaşayan Yücel A., genç kızı öldüresiye darp ederek birlikte olmaya zorladı. Kavga seslerini evde bulunan aile bireyleri duyunca Tülin D.'yi kurtarmak için odaya girdiler. Bu sırada Yücel A., Tülin D.'yi boynundan tutarak yere itti. Kafasını duvara vurarak gözüne yumruk attı. Genç kızın bileklerini kabloyla bağlayan saldırgan annesinin müdahalesi sonrası yumuşadı ancak yine de kız çocuğunu bırakmadı. Odadan ayrıldıktan sonra tekrar gelen istismarcı, Tülin D.'ye zorla uyuşturucu madde içirdi.Bayılan genç kız uyanınca Yücel A. ile tedavi için hastaneye gitti. Genç kız hastanede tedavi sırasında korkudan Yücel A.'yı ağabeyi olarak tanıttı. Daha sonra tekrar Gezi Parkı'na giden ikilinin yanına gelen bir kadın, duruma müdahale ederek polise ihbarda bulundu. Tülin D.'nin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Yücel A., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hazırladığı iddianamede, 22?5 yıla kadar hapis talep etti. Saldırgan ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.