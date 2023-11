İstanbul’un huzuru Üsküdar

Turkuvaz Medya yazarları, şehir buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden olan Üsküdar'ı gezdi. 2014 yılından buyana görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin hizmetlerini Turkuvaz Medya yazarlarına anlattı. Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan Sabah, Takvim, ATV, A Haber'in tecrübeli yazar ve yorumcuları, Şehir Buluşmaları kapsamında İstanbul'un eşsiz ilçelerinden olan Üsküdar'ı ziyaret etti. Programa A Haber'den Erkan Tan, İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş, VAV TV'den Mustafa Akar katıldı. 2014 yılından beri görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşliğinde ilçeyi gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcuları, belediye tarafından hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi.Turkuvaz Medya yazarlarının ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Sonrasında tarihi mekanlarda Üsküdar'ın kitapla kafenin buluştuğu Nev Mekân'ları gezen Turkuvaz Medya, kentsel dönüşüm alanlarını, çocuk köyü projesini, engelsiz yaşam merkezini, bilim merkezini, Hanım Sultanlar Müzesi'ni ve İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.2017 yılında bir ilke imza atan Üsküdar Belediyesi, insanları denizle buluşturmak ve denizden İstanbul'u görmek adına kendi imkânlarıyla Valide Sultan Gemisi'ni yaptırdı. 500 yolcu kapasiteli gemide perşembe günleri lise son sınıf öğrencileri boğaz turu yapıyor. Bunun dışında rezervasyon yaptırmak kaydıyla herkes gemiyle boğaz turuna çıkabiliyor. Gemiyle aynı zamanda haftada iki gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na turlar yapılıyor. Gemiden şimdiye kadar 5 milyon kişi yararlandı. İlçedeki tarihi mekânları yeni bir perspektifle ele alan Üsküdar Belediyesi, şimdiye kadar Üsküdar Sahil, Selimiye, Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Kandilli'de 5 tane Nev Mekân adını verdiği, kafe ve kütüphanenin bir arada olduğu tesisi ilçe sakinleriyle buluşturdu. Bir yandan tarihi mekânları restore ederek vatandaşların kullanımına açan belediye bir yandan da ilçe halkına vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturdu. 5 Nev Mekân içinde en büyüğü ise içinde 80 bini matbu 20 bini dijital ortamda 100 bin kitap bulunan Üsküdar merkezdeki sahil ne mekân.Üsküdar Belediyesi'nin önemli çalışmalarından biri olan Kandilli'deki Üsküdar Çocuk Köyü, şehrin göbeğinde çocuklara benzersiz bir alan sunuyor. İçinde köy meydanı, köy evleri, köy konağı, pazar, fırın, bostan ve bahçeler, ahır, hayvanlar, atlar, köprü, dere, seyir terası ve değirmenin bulunduğu çok geniş bir alanda inşa edilen Üsküdar Çocuk Köyü'nde her şey köy yaşamına uygun tasarlandı. Projenin kasım ayı sonu itibarıyla bitirilmesi ve açılışının yapılması planlanıyor.Üsküdar'da büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatan Üsküdar Belediyesi, Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etap etap çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Cami'nin alt tarafını kapsayan bölge bir yandan kentsel dönüşümle birlikte eşsiz bir görünüme kavuşurken bir yandan da sağlıklı yaşam alanları inşa edilmiş oluyor.Engelli bireyleri asla unutmayan ve onların hayatın her alanında olması için çalışan Üsküdar Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde açtığı Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin hayatına dokunuyor. Engelsiz yaşam merkezi, her haliyle engelsiz bir bina olarak tasarlanırken içinde grup eğitimi, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, pedagog, dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, su terapisi, hipoterapi, teknoterapi, sporla rehabilitasyon, yaratıcı drama, filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, folklor, ritim, bağlama ve ses, konser çalışmaları, resim, ebru, tekstil, bilgisayar, ahşap yakma ve dağlama, hüsn-ü hat, alzheimer okulu hobi merkezi, gündüzlü bakım odaları, evde sağlık hizmeti ve kuaför hizmeti veriliyor.Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına önemli bir çalışmayı hayata geçiren Üsküdar Belediyesi, Ünalan Mahallesi'nde Bilim Merkezi'ni kurdu. Astronomi, havacılık ve uzay atölyesi; teknoloji atölyesi; matematik atölyesi; doğa bilimleri atölyesi; tasarım atölyesi olmak üzere toplam beş farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimi verilen merkezde hafta içi ve hafta sonu yapılmakta olan eğitimlere, randevu sistemiyle başvuruda bulunan 6-14 yaş seviyesindeki öğrenciler kabul ediliyor.İstanbul'da yüzde 93 beğeniyle en temiz ilçe seçilen Üsküdar, mahalle kültürüne sadık kalarak büyüyor ve gelişiyor. Siteleşme yok. Otoparksız yapılara ruhsat verilmiyor. Mahallenin mutlaka meydanı olması konusunda titiz davranılıyor. Binalarda 1+1 dairelere izin verilmiyor. Üsküdar, duruşu olan, kararlı, çalışkan, pratik düşünen, disiplinli ve tamamen vatandaşının rahatı ile huzurunu düşünen çözüm odaklı Başkan Hilmi Türkmen tarafından mükemmel yönetiliyor. Vatandaş Hilmi Başkanı çok seviyor. Üsküdar'ı gezerken yolda başkanla karşılaşanlar ya resim çektiriyor ya sarılıyor, gençler elini öpmeye çalışıyor. Sohbet sırasında kendisini mütevaziliğinden ve çalışkanlığından dolayı Galatasaray'ın yıldızı İcardi'ye benzettiğim Hilmi Türkmen Başkan'ın Üsküdar'da neler yaptığına şöyle bir göz atalım:1-Fakir fukarayı hep düşünüyor. Çok fakire 1.500 lira, orta fakire 1.000 bin lira az fakire de 750 lira yardımda bulunuyor.2-Günde 3 bin kişiye yemek veriyor. Yemekte mutlaka çorba ve pilav bulunuyor. Ana yemek gününe göre değişiyor.3-100 öğrencisi ve 2000 okulu olan Üsküdar'daki okullarda tekli eğitim yapılıyor ve sınıflarda 22 kişi ders görüyor. Tekli eğitim İstanbul'da sadece Üsküdar'da var. Belediye Üsküdar'da oturan öğrencilere 240 lira aylık ücretsiz abonman veriyor. Şu andaki başvuru 9.500. Bedava internet de belediyenin başka bir hizmeti olarak göze çarpıyor.4-Başkan Türkmen'in tüm belediyelere örnek olması gereken çöp toplama politikasına bayıldım. Salı ve cuma günleri sadece dönüşebilen "Kağıt, Plastik, Metal, Ahşap ve Cam" gibi çöpler toplanıyor. Kurala uymayanlara ise ceza kesiliyor.5-85 bin metrekarelik alanda Çocuk Köyü yapılıyor. Kasım sonu açılacak köyde Piknik alanı, hayvan çiftliği, gölet, su değirmeni, meyve bahçeleri ve meydanlar olacak. Amaç köy hayatını çocuklara aşılamak.6-Bir Nevmekan'lar zinciri var ki; efsane. İstanbul'un her semtinden gelen gençler burada ders çalışıyor, kütüphanelerden faydalanıyor, üstelik bütçelerine göre yemek yiyebiliyor. Kandilli'deki "Nevmekan" mutlaka görülmelidir.Nakkaştepe'deki 90 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'den İstanbul Boğazı'nı seyretmek tam bir ayrıcalık. Ayrıca çay, kahve ve yemek ücretleri hiç el yakmıyor. Elinize, yüreğinize sağlık Hilmi Türkmen Başkanım. Dilerim İstanbul'da sizin gibi başkanları daha fazla görürüz.İstanbul'da yaşıyorsanız ve şehrin son 4 senede kaybettiklerinin farkında iseniz, AK Parti tarafından yönetilen ilçelerde yapılanları görüp 'keşke' diye başlayan cümleler kurmamak mümkün değil.Turkuvaz Medya mensuplarıyla Üsküdar'a yaptığımız kısa ziyarette, hizmeti esas alan zihniyetin neler yapabileceğine bir kez daha şahit olduk. İstanbul'un 39 ilçesinden birisi olup, İBB'ye kıyasla devede kulak denilebilecek bütçe imkânlarına sahip olan Üsküdar'daki hizmetler, hakikaten göz kamaştırıcı. Perşembe sabahları liselilerin Valide Sultan Gemisi ile aldıkları uygulamalı tarih dersine katılmak, Başkan Hilmi Türkmen'in rutinlerinden. Hemen belirtelim, Valide Sultan Gemisi ile sürekli yapılan ikramlı ve ücretsiz boğaz gezileri, Üsküdarlıların yanında İstanbullulara da açık. Üsküdar'ın farklılıklarından Nevmekan'ların Kandilli'deki şubesinin tarihi özellikleri, manzarası ve tabii fiyatların uygunluğu, 'buraya sık sık gelinmeli' dedirtiyor. Üsküdar'da bir çocuk köyü fikri, köy hayatıyla bağlantısı kopmuş çocuklarımız için bir proje. 85 dönümlük bir alanda cami, köy odası, değirmen, meydan; yani köy denildiğinde aklınıza gelen her şey mevcut. Üsküdar'ın Ümraniye ve Beykoz'la kesiştiği yerdeki Çocuk Köyü ile, her ne kadar çocukların köy hayatını öğrenmesi hedefleniyor olsa da, ebeveynlerin nostaljik duygularına da hitap eden muhteşem bir proje. Üsküdar'da son dönemde atılan önemli adımlardan birisi de Kirazlıtepe kentsel dönüşüm faaliyetleri. Başta genel başkanları olmak üzere CHP'lilerin yalanlarla karalamaya çalıştıkları projenin en güzel tarafı, hak sahiplerinin tamamının rızası ile yerinde kentsel dönüşüm yapılması. Başkan Hilmi Türkmen'in, hak sahiplerinin oturdukları yer, bulundukları kat ve baktıkları yön konusuna bile dikkat ettiklerini vurguladığını da belirtelim. İmkân bulabileceklerin, ziyaret etmesi tavsiye edilebilecek Engelsiz Yaşam Merkezi, Hilmi Türkmen'in özel önem verdiği kuruluşlardan. Engellilerin ve ailelerinin bütün ihtiyaçlarına cevap veren Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki hizmetlerin bir arada sunulduğu benzer tesislerin ülkemizde ve hatta dünyada az olduğunu da vurgulayalım.Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Asya'ya geçer geçmez hemen sağdaki tepedeki oldukça geniş bir alanda olduğunu söylersek, başka söze hacet kalmaz. Buranın gündüz ya da gece manzarasını anlatmak mümkün değil, görmek gerek…