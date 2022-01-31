İstanbul’un janti patisi: Rodi

Rodi, 5 buçuk yaşında 35 kiloluk Red Nose Pitbull cinsi bir köpek. Yolu bir kez olsun Sefaköy'deki Atatürk Parkı'nda düşen herkes Rodi'yi tanıyor çünkü Rodi megakentin keşmekeşliği arasında herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Başındaki Fransız beresi, boynundaki fuları, gözlükleri ve birbirinden tarz kıyafetleriyle Sefaköy'ün ikonu haline gelen Rodi Köpek, sadece giyimiyle değil üstlendiği görevle de bölge halkının gönlünü fethediyor.

1 LİRALIK İYİLİK

Rodi can dostu Tarık Küçük(36) ile birlikte sokak hayvanları için mama satıyor. Hem de 1 liraya! Meydandaki işportacılar arasında Rodi ve Tarık'ı görenler önce yakışıklı köpekle birer fotoğraf çekiyor ardından da 1 liralık paket mamalardan alıp mahallesindeki sokak hayvanlarını besliyor. Rodi ve Tarık ise satıştan kazandıkları paralarla yaklaşık 3 yıldır yardıma muhtaç hayvanların bakımını gerçekleştiriyor. Birlikte çok anlamlı bir işe imza atan ikilinin dostluk hikayesi ise duyanlar içini ısıtıyor.

ANNEDEN MİRAS DOSTLUK

Rodi'yle tam altı yıla dayanan dostluk hikayesini SABAH'a anlatan Tarık Küçük "11 yıl önce bir köpek geldi, göğsünde kocaman bir yarası vardı veterinere götürdüm 72 dikiş atıldı. Sahiplendim, adını Nina koydum yıllarımızı beraber geçirdik. Daha sonra 10 yavru dünyaya getirdi. Aralarından biri diğer yavrulardan çok uzak duruyordu, ben de onu sahiplenmeye karar verdim. Rodi'yle tanışmamız böyle oldu" ifadelerini kullandı.

RODİ SEVGİSİ EVDEN ETTİ

Küçük: Rodi henüz 3 aylıkken kanlı ishale yakalandı. Günlerce sırtımda, el arabasında veterinere götürüp getirdim. Sağlığına kavuşana kadar evde gözüm gibi baktım. Babam akciğer kanserine yakalanınca Rodi'yi evden uzaklaştırmak istedi, karşı çıkınca "Köpeğini de al git" dedi. Ben de Rodi'yle birlikte sokakta kalmaya başladım. Babam ciddi olduğumu görünce bizi tekrar ve çağırdı. Ben de Rodi'ye çatıda bir yer yaptım. Yanına da televizyon koydum, hayvan belgeselleri izlesin diye.

BEN OLMAYINCA HASTALANIYOR

Küçük: Rodi'yle olan bağım çok güçlü. Verdiğim komutun dışına asla çıkmıyor ama ona ilgi gösteremediğim zaman bana küstüğü oluyor. Ne zaman benden uzak kalsa strese girip hastalanıyor. Düzenli işe girdiğim zamanlarda ona zaman ayıramadığım için hep veterinerlik oluyor. Ben de artık gündelik işlere gidiyorum.

ÜNLÜ MARKADAN TEKLİF GELDİ

Küçük "Gündelik işlerde çalışmaya başlayınca sokak hayvanlarının bakımını karşılamakta zorlanmaya başladım. Biz de İyilik Maması satmaya karar verdik. Rodi zaten çok yakışıklı, bir de bere ve gözlük takınca tam bir artist oldu. Onu görenler çok seviyor, o kadar popüler oldu ki ünlü bir gözlük markasından modellik için teklif bile geldi" dedi.

Rodi, gündelik işlerle geçimini sağlayan Tarık Küçük'ü asla yalnız bırakmıyor. Küçük, garsonluk yaptığında bile en yakın destekçisi Rodi oluyor.