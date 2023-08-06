İşte anne-babaların en çok tercih ettiği 30 isim!

Anne-babaların doğacak bebeklerine isim bulması o kadar kolay değil. Ebeveynler isimde karar kırarken sancılı bir süreç de yaşıyor. Kimi aileler dünyaya gelen bebeklerine ilginç isimleri tercih ederken, kimileri tarihi kişiliklerin isimlerini çocuklarına vermeyi tercih ediyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçen yıl toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. En çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

ERKEKLERDE İLK 30 İSİM

Erkek bebeklere ilk sırada 8 bin 366'sına Alparslan, ikinci sırada 6 bin 303'üne Yusuf, üçüncü sırada 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla 4 bin 956 ile Göktuğ, 4 bin 795 ile Ömer Asaf, 4 bin 601 ile Eymen, Aras, 4 bin 452 ile Ömer, 3 bin 913 ile Mustafa, 3 bin 688 ile Ali Asaf, 3 bin 584 ile Kerem, 3 bin 5516 ile Ali, 3 bin 479 ile Çınar, 3 bin 438 ile Hamza, 3 bin 419 ile Metehan, 3 bin 409 ile Ahmet, 3 bin 361 ile Poyraz, 3 bin 357 ile Muhammed, 3 bin 135 ile Mehmet, 3 bin 106 ile Muhammed Ali, 2 bin 862 ile Yiğit, 2 bin 843 ile Atlas, 2 bin 793 ile Ayaz, 2 bin 545 ile Mert, 2 bin 486 ile Emir, 2 bin 474 ile Umut, 2 bin 416 ile Miran, 2 bin 403 ile Alperen, 2 bin 279 ile Kuzey ve 2 bin 233 İbrahim takip etti.

KIZLARDA İLK 30 İSİM

Kız bebeklere ilk sırada 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, ikinci sırada 6 bin 845 bebeğe Asel, üçüncü sırada 6 bin 830 Defne ismi konuldu. Sırasıyla 6 bin 830 ile Zümra, 5 bin 694 Elif, 5 bin 634 ile Asya, 4 bin 430 ile Azra, 3 bin 802 ile Nehir, 3 bin 798 Eylül, 3 bin 779 Ecrin, 3 bin 598 ile Elisa, 3 bin 568 ile Masal, 3 bin 540 Meryem, 3 bin 201 Lina, 3 bin 130 Ada, 3 bin 31 Ebrar, 3 bin 30 Ela, 2 bin 887 Miray, 2 bin 681 ile Zehra, 2 bin 658 ile Yağmur, 2 bin 607 ile Duru, 2 bin 531 Gökçe, 2 bin 512 ile Alya, 2 bin 352 Güneş, 2 bin 283 Buğlem, 2 bin 243 Efnan, 2 bin 240 İkra, 2 bin 217 Elisa ve 2 bin 158 Kumsal ismi verildi.

BİRER BEBEKTE VAR!

Geçen yıl birer bebeğe konulan isimler arasında ise şunlar yer aldı: "Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal"