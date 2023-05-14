İşte eski karısını kemerle boğan caniyle ilgili gerekçeli karar!

Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürmüştü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, Zeynep Gıcık eve yanında biriyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Mahkeme kayıtlarına göre Birol Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. İddiaya göre Zeynep Gıcık ise kendisine, 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' cevabını verdi. Daha sonra Çaylak, Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü. Odada eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itekledi. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi. Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.
15 DAKİKA BOYUNCA KEMERLE BOĞDU
Öfkelenen Birol Çaylak eski eşinin boynunu kemerle sıkmaya başladı. 10-15 dakika boyunca kemerle eşinin boynunu sıkan cani, Zeynep Gıcık hareketsiz kalınca kemeri gevşetti. Yere yığılan eşinin bayıldığını düşünerek nabzını ve kalp atışlarını kontrol eden Birol Çaylak, eski eşinin ölü bedeninin yanında sigara bile içti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Yaşanan vahşetin ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Birol Çaylak teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çaylak hakkında 'Eşi Kasten Öldürmek' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan cani hakkında mahkeme heyeti üzerine atılı suçlamayı işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
MÜSTEHCEN YAYINLAR İZLETTİRDİ
Mahkemenin yargılamaya ilişkin gerekçeli kararına ise SABAH ulaştı. Gerekçede tanık olarak dinlenilen ve ailenin kızı olan B. Ç.'nin ifadeleri davaya damga vurdu. Genç kız ifadesinde, 'Babam olaydan önce defalarca anneme şiddet uyguladı. Annemin babamı aldattığını düşünmüyorum. Annem nereye gitse yanında beni de götürürdü. Annemin başka erkeklerle bir ilişkisi olmadı. Annem ile babamın boşanma davaları sırasında eve sosyal hizmetlerden bir görevli gelmiş, bana kimle kalmak istiyorsun diye sorduklarında ben babamın beni cinsel olarak istismar ettiğini ve müstehcen yayınlar izlettirdiğini söylemiştim' diye konuştu.