İşte eski karısını kemerle boğan caniyle ilgili gerekçeli karar!

Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürmüştü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, Zeynep Gıcık eve yanında biriyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Mahkeme kayıtlarına göre Birol Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. İddiaya göre Zeynep Gıcık ise kendisine, 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' cevabını verdi. Daha sonra Çaylak, Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü. Odada eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itekledi. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi. Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.