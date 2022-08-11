Nihat Doğan’ın düğününde havaya ateş açarak skandal görüntülere imza atmıştı! İşte o magandanın ifadesi!





"UYARMAK İÇİN GİTTİM SES MERMİSİ DEYİNCE BEN DE ATEŞ ETTİM"



Serkan Ç.'nin ifadesinde: "Nihat Doğan ile ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştım. Arkadaşımdır bu sebeple düğününe katıldım. Basına çıkan görüntülerden önce, alanda tanımadığım bir genç silahla havaya doğru ateş ediyordu. Şahsı uyarmak için yanına gittiğimde 'abi bu silah kurusıkı mermilerde sadece ses mermisi' dedi. Ben de birkaç el ateş etmek istedim. Kurusıkı olduğuna emin olduğum silahı aldım havaya doğru ateş ettim. Biraz sonra da götürüp teslim ettim. O sırada düğün organizatörü tarafından uyarı geldi. Bende yerdeki kovanları topladım çöpe attım. Benim haricim de de ateş edenler vardı. Genel güvenliği tehlikeye sokma gibi bir kastım yok, kurusıkı olmasaydı kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.