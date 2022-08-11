Nihat Doğan’ın düğününde havaya ateş açarak skandal görüntülere imza atmıştı! İşte o magandanın ifadesi!

Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Ani evlilik kararı magazin dünyasına bomba gibi düştü. İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki toplamıştı. Ortaya çıkan görüntülerde düğünde Nihat Doğan, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.
Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. İstanbul Jandarma Komutanlığı düğünde havaya ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"UYARMAK İÇİN GİTTİM SES MERMİSİ DEYİNCE BEN DE ATEŞ ETTİM"
Serkan Ç.'nin ifadesinde: "Nihat Doğan ile ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştım. Arkadaşımdır bu sebeple düğününe katıldım. Basına çıkan görüntülerden önce, alanda tanımadığım bir genç silahla havaya doğru ateş ediyordu. Şahsı uyarmak için yanına gittiğimde 'abi bu silah kurusıkı mermilerde sadece ses mermisi' dedi. Ben de birkaç el ateş etmek istedim. Kurusıkı olduğuna emin olduğum silahı aldım havaya doğru ateş ettim. Biraz sonra da götürüp teslim ettim. O sırada düğün organizatörü tarafından uyarı geldi. Bende yerdeki kovanları topladım çöpe attım. Benim haricim de de ateş edenler vardı. Genel güvenliği tehlikeye sokma gibi bir kastım yok, kurusıkı olmasaydı kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.