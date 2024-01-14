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Giriş Tarihi: 14.1.2024 13:56 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:03

Kocaeli bir restoranda çalışanlar ile müşteriler birbirine girdi

Kocaeli Kartepe ilçesinde hizmet veren bir otelin, alt katında hizmet veren restoranında, çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan yumruk, tekme ve sopa ile silahların kullanıldığı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli bir restoranda çalışanlar ile müşteriler birbirine girdi

Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir otelin alt katında hizmet veren restoranda, gece geç saatlerde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, restoran çalışanları ile bir grup müşteri arasında bilinmeye bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. O tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce tekme ve yumruklar atıldı. Daha sonra ise sopa ve silahlar kullanıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahların ateşlenmesi ile birlikte, içeride bulunan müşteriler panik içerisinde dışarıya kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, tarafları güçlükle ayırırken, kavgada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası, çevre hastanelere sevk edildi.

İKİ FARKLI İDDİA

Öte yandan, yaşanan olaylar ile ilgili ortaya 2 farklı iddia atıldı. İlk iddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı ve bu nedenle olayların yaşandığı yönünde oldu. Bir diğer iddialara göre ise, müşterilerin mekanda bulunan kadın çalışanları rahatsız etmeleri nedeniyle, çalışanlar tarafından uyarılıp dışarı çıkmalarının istenmesi üzerine yaşandığı yönünde oldu.

İŞTE OLAY ANI

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, restoranda herkesin yemek yiyerek eğlendiği anlarda çıkan ve sopların kullanıldığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İşte, o kavganın yaşadığı dehşet dolu anlar...

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Kocaeli bir restoranda çalışanlar ile müşteriler birbirine girdi
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