İşte ramazan ruhu: 50 bin haneye 75 milyonluk destek

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Protokolün Bursalılara hayırlı olmasını dileyen Bakan Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a özellikle emeklilerle ilgili yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları güçle Bursa'yı yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Aktaş, güncel şartlarda yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunun arttığını belirterek, "Biz klasik koli bırakan veyahut bunu dönemlik yapan bir anlayışa yaklaşmıyoruz.Sosyal destek anlamında farklı kesimleri, farklı tarafları düşünüyoruz. İşte o yüzden de 'Kart 16' uygulaması başlattık. Şu an fiili olarak bunu kullanan 10 bin civarında vatandaşımız var. Ramazan sosyal destek çeklerimiz ki bugün protokolünü imzalayacağımız, 50 bin ramazan destek çekini 1500 liradan 75 milyon olarak biz vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız" diye konuştu. Belediye olarak yaptıkları diğer sosyal projeleri de anlatan Aktaş, destek projelerinin esnafa da can suyu olacağını kaydetti. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile Bursa Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs de katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve esnaf odalarının başkanları sosyal yardım çeklerine ilişkin protokole imza attı. AA