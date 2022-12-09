İşte yalancının mumu!

İstanbul'da bir teknoloji mağazasının internet sitesinden 16 bin liralık cep telefonu satın alan kişi ertesi gün vazgeçtiğini söyleyerek ürünü iade etti. Firma, 'Kutusu açılmamış' diye iade işlemini yaparak cihazı tekrar depoya aldı. 20 gün sonra telefonu sipariş veren bir başka müşteri kutudan telefon yerine mum ve pil çıkınca şoke oldu. Teknoloji mağazası yaptığı araştırmada paketin bir önceki müşteri tarafından içine telefonla aynı ağırlıkta mum konularak iade edildiğini tespit etti. Mağazanın suç duyurusunda bulunmasıyla olay hakkında soruşturma başlatıldı.