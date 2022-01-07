İşten çıkarılan işçinin yaptıkları pes dedirtmişti! Cinsel içerikli sitelerde paylaştı: Şimdi de...

'YARGIYI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'



Yapılan haberlerin ardından Havva G.'nin mağdur ettiği diğer şikayetçilerin birçok farklı şehirden kendisini aradığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Dün İzmir'de yine sağlık sektöründe çalışan farklı bir firma sahibi tarafımıza geldi. Mağduriyetini anlattı, hakkında suç duyurusu olan kişi aynı şahıs Havva G. birçok telefon numarası var. Engellediğimiz onlarca hat var. Bu hatları nereden temin ettiğine dair bilişim suçlarına gerekli başvuruyu yaptık. Tek bir kimlik üzerinden bu hatları alması mümkün değil. Muhakkak arka tarafta bu kişiye destek olan bir yapı var. Bu kişinin tutuklanmasını, çocuklara yönelik ağır bir şekilde yapmış olduğu cinsel istismardan ötürü tutuklanmasına yönelik harekete geçilmesi için yargıyı biz göreve davet ediyoruz. Birçok aile bu konudan mağdur, biri önünde sonunda bu kişiye 'dur' diyecek. Sesimizi duyurana kadar bu mücadelenin arkasındayız, devam edeceğiz. Yaptıkları yanına kar kalmayacak, peşindeyiz.