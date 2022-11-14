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Giriş Tarihi: 14.11.2022 00:00 Son Güncelleme: 14.11.2022 00:19

İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin de ailesi ile Adana'dan, İstanbul'a gelen küçük Ecrin olduğu öğrenildi. Ecrin'den geriye gözlerinin içinin güldüğü fotoğrafları kaldı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yapılan son açıklamada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin arasında baba-kız, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın olduğu öğrenildi.

Elazığ Palu nüfusuna kayıtlı ailenin Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

DERYA YANIK: "ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK"

Öte yandan Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olduğu öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından edindiği yeni bir bilgiyi paylaşarak, şunları kaydetti: "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

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İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!
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