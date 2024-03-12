İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikleri kapsamında İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Vali Vekili Ömer Özbay,Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Tuğ. İsmail Yayan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adli Yargı komisyon başkanı Halil Odabaş, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl protokolü, davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasını yapan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Beste Yağcı Erkan; Söylemek isteyip de söyleyemediğimiz, nasıl ifade edeceğimizi bilmediğimiz nice duygular barındırır gönüllerimiz. Sonra biri çıkar milletinin duygu yükünü sırtlanır: Milletinin sesi olur ki Mehmet Akif Ersoy da tartışmasız onlardan biridir.

Akif; milletinin duygularının tercümanı, haykıran gür sesidir. Şairdir, yazardır, âlimdir, hocadır ve üst seviyede bir entelektüeldir. Sadece dünün değil bugünün, istiklalin ve istikbalin şairidir. Hâlâ fikirleriyle, eserleriyle, özdeyişleriyle, marşıyla aramızda olan, bizlere ders ve mesajlar vermeye devam eden önemli bir şahsiyettir. Gençlere kılavuzluk eden ve istiklalden istikbale yol açan rehberdir, Akif.



Âkif "Onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim. Zaten o milletin eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım." der ve bu marşı Safahat adlı eserine de almaz.

Bazı insanlar yaşarken ölüdürler. Ama bazı insanlar öldükten sonra da yaşamaya devam ederler. Akif de yaşadıkları, yazdıkları, eserleri, örnek kişiliği, azmi, mücadelesi, vatanseverliği ile asla unutulmayacak ve gönüllerimizdeki istiklal ruhu yaşadıkça o da ilelebet yaşamaya devam edecektir. Millî karakterimizi, tarihimizi, imanımızı, Millî Mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan o günleri ve o günleri yaşayanların duygularını nesilden nesle aktaracak olan benzersiz bir abide olan İstiklâl Marşımızı bize hediye ve emanet eden Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın!''

Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı adlı video gösterisinin ardından Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 12 Mart oratoryosunun ardından İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı ezber en iyi okuyan il birincisi okuduğu İstiklal Marşı ile uzun süre ayakta alkışlandı. Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen yarışmalarda ödül alan öğrencilere il protokolü tarafından ödül verilmesinin ardından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video izlendi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.