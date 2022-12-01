İstiklal saldırısından yaralı kurtulan Gaziantepli Koç: Terörü bitireceğiz inşallah

13 Kasım 2022 günü İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen olduktan sonra kendisini ziyaret eden AK Parti Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na yaşadıklarını anlatan Ökkeş Koç, "Rabbim, bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Bu terör de bir gün Allah'ın izniyle bitecektir inşallah. Bu konuda umutluyuz zaten. Terörü bitireceğiz inşallah" diye konuştu.
"DIŞARISI TAM BİR SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"
Hain saldırı sırasında İstiklal Caddesi'nde bulunduğunu dile getiren Ökkeş Koç, "İstanbul'da bir iş için bulunuyordum. Sabah, otelden kalkıp, işlerimi yaptıktan sonra, yavaş yavaş Taksim'i gezdikten sonra havaalanına gidecektim. İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde oyalanırken, birden sol tarafımdan büyük ve şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın olduğu yer ile aramda yaklaşık 10 metre kadar mesafe vardı. Patlamanın etkisiyle yere düştüm. Kısa bir süre sonra ayağa kalkmak istedim. Birkaç kez kalkmak istedim ve her defasında tekrar yere düştüm. Daha sonra ayağımın kırıldığını fark ettim. Tam yolun ortasında uzanmıştım. Sonra kendimi ikinci bir patlamanın olması endişesiyle patlamanın olduğu yerden sürünerek uzaklaşmaya çalıştım. Daha sonra belediyenin bir görevlisi beni yerde sürükleyerek, belediye aracının önüne çekti. Kısa süre sonra mağaza çalışanları gelip beni mağazanın içerisine aldılar. Dışarısı tam bir savaş alanı gibiydi" ifadelerini kullandı.
Ambulansla götürüldüğü hastanede ayağının kırık olduğunun belirlendiğini söyleyen Koç, "Bir şarapnel parçası da ayakkabımı yırtmış ardında deriyi yırtmış. Hemen tedavi sürecim başladı ve ameliyat oldum. Ayağıma platin takıldı. Sağ olsun doktorlarımız yakından ilgilendiler. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Rabbim, bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Bu terör de bir gün Allah'ın izniyle bitecektir inşallah. Bu konuda umutluyuz zaten. Terörü bitireceğiz inşallah" diye konuştu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ökkeş Bey'e geçmiş olsun, dileklerimi iletmek istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Hakikaten böyle büyük bir olayın içerisinden bir kırık ile kurtuluyor olmak büyük bir nimet. Tabii o olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ökkeş kardeşimiz kendi işini takip etmek, ekmek parasını kazanmak için orada. Koç ailesi tanıdığımız bir aile. Babası da bizimle yol yürüyen, emeği olan, memlekette hizmetleri olan bir ağabeyimiz. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim, Ökkeş kardeşimize de şifasını versin" dedi.