İstiklal saldırısından yaralı kurtulan Gaziantepli Koç: Terörü bitireceğiz inşallah

Ambulansla götürüldüğü hastanede ayağının kırık olduğunun belirlendiğini söyleyen Koç, "Bir şarapnel parçası da ayakkabımı yırtmış ardında deriyi yırtmış. Hemen tedavi sürecim başladı ve ameliyat oldum. Ayağıma platin takıldı. Sağ olsun doktorlarımız yakından ilgilendiler. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Rabbim, bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Bu terör de bir gün Allah'ın izniyle bitecektir inşallah. Bu konuda umutluyuz zaten. Terörü bitireceğiz inşallah" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ökkeş Bey'e geçmiş olsun, dileklerimi iletmek istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Hakikaten böyle büyük bir olayın içerisinden bir kırık ile kurtuluyor olmak büyük bir nimet. Tabii o olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ökkeş kardeşimiz kendi işini takip etmek, ekmek parasını kazanmak için orada. Koç ailesi tanıdığımız bir aile. Babası da bizimle yol yürüyen, emeği olan, memlekette hizmetleri olan bir ağabeyimiz. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim, Ökkeş kardeşimize de şifasını versin" dedi.