İstinat duvarı yıkıldı, küçük kız öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde bankta oturan 4 çocuğun üzerine 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Göçük altında kalan 7 yaşındaki Mihriban Kaftanlı hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Serkan Can Burul yaralandı. 2 çocuğun ise duvarın altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul ve 2 arkadaşı okul çıkışı, birlikte evlerinin yakınındaki bir banka oturdular. Dere kenarındaki bir eve ait olan ve son yağışlarla birlikte hasar gören taş duvar çocukların üzerine yıkıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında çıkartıldı. Minik Mihriban hayatını kaybederken Serkan Can Burul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Yıkılan taş duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği ancak son yağışların ardından göçüğün meydana geldiği belirtildi. Anne Melike Kaftanlı, kızı Mihriban'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgundan alınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Cenazenin götürülüşü sırasında anne Kaftanlı'nın, evladının ardından söylediği "Mihriban benim küçük meleğim, bizi bırakıp gitme" feryatları yürekleri dağladı.