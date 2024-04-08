İşyeri sahipleri işçisini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir firma işletmecisi Mustafa A., çalışanı Hüseyin S.'nin inşaatlardan malzeme çaldığını iddia ederek uyarmak istedi. Konuşmak için bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Hüseyin S., patronu Mustafa A.'ya küfür ve hakaretler ederek oradan ayrıldı. Bu duruma öfkelenen Mustafa A., yanına oğlu Hasan A. (40) ve Abdulkadir A.'yı da alarak Hüseyin S.'nin peşinden gitti. Kısa süre sonra cadde üzerindeki bir oto yıkama dükkânına sığınan Hüseyin S.'yi yakalayan baba ve oğulları, burada Hüseyin S.'yi darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Abdulkadir A., belindeki tabancayı çıkararak Hüseyin S.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin S.'yi hastaneye sevk etti. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Hüseyin S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba Mustafa A. ile oğlu Hasan A. gözaltına alınırken kaçan Abdulkadir A. ise aranıyor.