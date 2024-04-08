İşyeri sahipleri işçiyi vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir firma işletmecisi olan Mustafa A, kendi iş yerinde çalışan Hüseyin S'nin inşaatlardan malzeme çaldığını iddia ederek, kendisini uyarmak istedi. Konuşmak için bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Hüseyin S, patronu Mustafa A'ya küfür ve hakaretler ederek oradan ayrıldı. Bu duruma öfkelenen Mustafa A, yanına 40 yaşındaki oğlu Hasan A. ve 24 yaşındaki oğlu Abdulkadir A'yı da alarak Hüseyin S'nin peşinden koşmaya başladı.

Kısa süre sonra cadde üzerindeki bir oto yıkama dükkanına sığınan Hüseyin S'yi yakalayan baba ve oğulları, burada Hüseyin S'yi darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek ayırmaya çalıştığı kavga sırasında Abdulkadir A, belindeki tabancayı çıkararak Hüseyin S'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin S'yi ilk müdahalenin ardından hemen Hastaneye sevk etti. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Hüseyin S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, baba Mustafa A ile oğlu Hasan A'yı gözaltına alınırken olay yerinden kaçan Abdulkadir A. ise her yerde aranıyor.