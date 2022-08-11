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Giriş Tarihi: 11.8.2022

İtfaiye eri tabancasını temizlerken eşini öldürdü

İtfaiye eri tabancasını temizlerken eşini öldürdü
İSTANBUL Arnavutköy'de itfaiye eri Abdüllatif Demircan'ın (61) temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu eşi Zeynep Demircan'ın ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif Demircan odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı. Zeynep Demircan ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu. Temizliği yapıldığı sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun Zeynep Demircan'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Zeynep Demircan ağır yaralı olarak olarak kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakımını yaptığı tabancanın kazara ateş aldığını öne süren Abdüllatif Demircan olay sonrasında polis tarafından gözaltına alındı.

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İtfaiye eri tabancasını temizlerken eşini öldürdü
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