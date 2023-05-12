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Giriş Tarihi: 12.5.2023 20:29 Son Güncelleme: 12.5.2023 22:06

İtfaiye raporu SABAH’ın duyurduğu haberi doğruladı: Yangın 2. kattaki elektrik kontağından çıkmış

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki 4 bloklu lüks sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binayı kül eden yangınla ilgili ilk olarak SABAH’ın duyurduğu yangının çıkış nedenini itfaiye raporu da doğruladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla ilgili raporunu hazırladı. Raporda yangının ikinci kattaki enerji besleme hattındaki bir kısa devreden çıktığı kaydedilirken, yayılım sebepleri detaylı şekilde anlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İtfaiye raporu SABAH’ın duyurduğu haberi doğruladı: Yangın 2. kattaki elektrik kontağından çıkmış

Geçtiğimiz 27 Nisan'da Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada 27 Nisan'da gece saat saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, bir kişi de panikle balkondan atladığı için ayağından yaralandı.

İLK OLARAK SABAH DUYURDU

İlk olarak SABAH'ın duyurduğu yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporuyla da kesinleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla ilgili raporunu hazırladı. Raporda yangının ikinci kattaki enerji besleme hattındaki bir kısa devreden çıktığı kaydedilirken, yayılım sebepleri detaylı şekilde anlatıldı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ KAT ARASINDA ÇIKTI

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yangın yerinde yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma neticesinde yangının 1. kat ile 2. kat arasında, kablo şaftına uzak olmayan mesafede, koridor tavanıyla zeminlerde ve duvarların zemine yakın kısımlarında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında herhangi bir nedenden (Enerjideki dalgalanma, aşın yüklenme, nem kaynaklı oksidasyona bağlı yıpranma, kablo ve bağlantı noktalarında eskime, gevşeme vb. nedenlerle ) meydana gelen kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozlar, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini (xps), sentetik elyafi ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturmak suretiyle başladığı kanaatiyle birlikte, binanın balkonları dahil, betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olması, yanıcı ahşap duvar kaplama ve yalıtım malzemesi arasındaki 8 cm boşlukların olması, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, sisin ve dumanın, ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hazım ve şiddetini arttırdığı, kablo ve tesisat safa ile atrium içerisinde cereyan eden hava akımının olması, kablo şaftında katlar arasinda yangın ve duman geçişini engelleyecek bir bariyer bulunmaması ve bu yüzden kablo şaftımın baca görevi görerek yangın üst katlara taşıması ve bütün kat koridorlanının engelsiz olarak (kapı, duvar vb. olmadan) atriuma açılmasıyla oluşan hava akımı, ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı patlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına pozitif yönde etki ederek başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kanaatine varılmıştır"

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İtfaiye raporu SABAH’ın duyurduğu haberi doğruladı: Yangın 2. kattaki elektrik kontağından çıkmış
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