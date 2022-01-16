İyi ki varsın Eren abi kalbimizdesin

Şehit Eren Bülbül’ün hayatının anlatıldığı filmde Eren’in çocukluğunu canlandıran Kocaelili Ahmet Eren Taşdemir: Ayşe teyze beni oğluna benzettiği için çok seviyordu. Bana sarılıyor ve ağlıyordu. Çok duygulandım
Trabzon'da 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını konu eden "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde, Eren'in çocukluğunu Kocaeli'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Eren Taşdelen canlandırdı. 44 gün süren çekimde çok duygulandığını ve gururlandığını söyleyen Ahmet Eren "Eren Bülbül'ün annesi Ayşe teyze oğluna benzettiği için beni çok seviyordu. Bana sarılıyordu ve çok fazla ağlıyordu. Eren Bülbül karakterini canlandırdığım için çok fazla mutluluk ve gurur duyuyorum. Eren Bülbül demişti ki 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren'. Biz buradan şunu söylüyoruz; İyi ki varsın Eren, kalbimizdesin" diye konuştu.
Anne Safiye Taşdelen de "Trabzon'a gitmeden ve o hayatı yaşamadan kimse o duyguyu bilemez. Oraya gittikten sonra ne acılar yaşandığını gördük. Bu olay bizim için daha fazla anlam kazandı. Oğlumun böyle bir karakteri oynaması gurur verici" dedi.
VALİ VE BAŞKAN AĞIRLADI
Ahmet Eren ve ailesi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuğu oldu. Kartepe'deki Sarımeşe İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Ahmet Eren ve annesi Safiye Taşdelen ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz, filmdeki performansıyla göz dolduran Ahmet Eren'i tebrik ederek bazı hediyeler verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Ahmet Eren Taşdelen ve ailesini makamında ağırladı. Büyükakın, "Ahmet Eren, adaşı olan Eren Bülbül'ün mirasına bu filmde oynayarak çok güzel bir katkı yaptı. Bu vesileyle bir kez daha şehit Eren Bülbül yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.