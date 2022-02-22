İYİ Partili başkan yasak aşk kurbanı

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. Eski Pastane Parkı'nda yaşanan olayda, boyun ve karın bölgesinden ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Sönmez kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Suç aleti bıçağı olayın yaşandığı yere atıp kaçan zanlılardan S.S.S. ve E.K., Simav'da, Sönmez'i bıçakladığı belirlenen M.C.K. ise Uşak'ta yakalandı. Cinayeti itiraf eden M.C.K.'nın, Sönmez'i annesi H.K. ile yaşadığı ilişki nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. M.C.K. ile babası E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.