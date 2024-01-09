İyilik Yolu’ndan Afganistan’a İnsani Yardım

"SAVAŞTAN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ"

Ülkedeki insani yardım çalışmalarını bizzat koordine etmek üzere Afganistan'a giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Afganistan'da neden faaliyette bulunduklarını şöyle açıkladı:

"Afganistan 40 yıldır savaş mağduru bir ülke. Ne yazık ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bu savaştan en çok yine çocuklar etkilendi. Biz de İyilik Yolu Derneği olarak bugüne kadar onların mağduriyetlerini giderebilmek adına ülkede su kuyusu, gıda, elbise, Kurban ve medrese gibi insani yardım faaliyetlerinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de nasip olursa bu yardımlar artarak devam edecek. Allah bu hayra vesile olan kıymetli bağışçılarımızdan razı olsun. 'Yolumuz İyilik, İyilik Yolumuz Olsun!'"