Haberler Yaşam Haberleri İzinsiz sınav belgesi paylaşımına örnek ceza! Yerel siteye 30 bin lira "kişisel veri" cezası
Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:21

İzinsiz sınav belgesi paylaşımına örnek ceza! Yerel siteye 30 bin lira "kişisel veri" cezası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
İzinsiz sınav belgesi paylaşımına örnek ceza! Yerel siteye 30 bin lira kişisel veri cezası

Özellikle sınav dönemlerinde çeşitli kurum, firma ve medya kanallarında paylaşılan sınav sonuç belgeleriyle ilgili örnek teşkil edecek bir karar geldi. Bir öğrencinin, YKS sınav sonuç belgesinin yerel haber sitesi tarafından izinsiz kullanıldığıyla ilgili şikayetini inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), öğrencinin isim, fotoğraf, kazandığı üniversite programı ve puanından oluşan verilerinin yer aldı sınav sonucunun paylaşılmasının kişisel veri ihlali olduğunu belirleyerek, belgeyi yayımlayan yerel haber sitesine 30 bin lira ceza verdi.

KVKK'ya yapılan şikayette, bir öğrencinin kişisel bilgilerinin yer aldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuç belgesinin, yerel bir haber sitesi tarafından açık rızası olmaksızın paylaşıldığı belirtildi. Konuyu gündemine alan KVKK, söz konusu haberde ilgili kişinin TC kimlik numarası maskelenerek ad, soyad, fotoğraf, üniversite programı ve puanından oluşan verilerinin yer aldığını tespit etti.

BASININ GÖREVİ BİLGİ VERMEK, ELEŞTİRMEK
Kişisel verilerin milli savunmayı, güvenliği, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağına dikkat çeken KVKK, basın özgürlüğünün de Anayasa'da yer alan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Demokratik toplumlarda basının en önemli görevinin, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularda haber ve bilgi vermek, eleştiriler sunmak ve kamuoyu oluşturmak olduğuna dikkat çeken KVKK, haberi verirken denge sağlanmasının önemine işaret etti.


TOPLUMDA SIK RASTLANAN BİR OLAY
Kurul kararında, haberin toplumda sık rastlanan bir olay olduğu, haberdeki olayın toplumu konu üzerinde düşünmeye sevk etmediği ve dolayısıyla bir kamu yararı bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Yayımlanan sonuç belgesine, kimlik numarası ve şifre ile ulaşıldığına da dikkat çeken KVKK, site yönetiminin bilgi ve belge talebine cevap vermemesi nedeniyle de kişisel verilerinin nereden ve nasıl elde edildiği ve hangi şarta dayanılarak işlendiği bilgisine ulaşılamadığını vurguladı. Bu kapsamda, veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetinin, hukuka aykırı olduğu kanaatine varan KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ihlaline karar verdi. Karar tarihi itibarıyla internet sitesinde şikayete konu bilgilerin ve haberin kaldırıldığına dikkat çeken KVKK, "hafifletici unsur" yönünde de takdir kullandı. KVKK, şikayet edilen yerel haber sitesine 30 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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İzinsiz sınav belgesi paylaşımına örnek ceza! Yerel siteye 30 bin lira "kişisel veri" cezası
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