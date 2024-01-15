İzlanda’da Fagradalsfjall patladı! Alevler evlere sıçradı

IMO, Kasım 2023'te Fagradalsfjall yanardağında patlama meydana geleceğini belirterek Grandavik kentindeki vatandaşları tahliye etmişti.







Aralık'ta meydana gelen patlama sonrasında bir sorun yaşanmadığını aktaran yetkililer, dün meydana gelen yeni bir patlama sebebiyle yanardağda yarıklar oluştuğunu ve lavların kentteki yerleşim yerlerine ulaştığını açıkladı.







"LAVLAR İNŞA EDİLEN BARİYERLERİ YIKTI"



IMO, lavların Kasım'dan bu yana patlama riskine karşı Grandavik'in kuzeyinde inşa edilen savunma bariyerlerinde çatlak oluşturduğunu ifade etti.







IMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grindavik'in hemen kuzeyinde iki çatlak bulunuyor; büyük olanı Hagafell'de, küçük olanı ise kasabanın sınırında. Lav her iki çatlaktan da akıyor.







Bugün öğlen 12 civarında açılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki daha küçük çatlak, Grindavik'teki Efrahopi mahallesine sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Lav buradan şehir sınırlarına akıyor ve orada ciddi hasara neden oluyor" ifadelerini kullandı.