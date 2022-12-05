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Giriş Tarihi: 5.12.2022 20:47

İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen ile arıza nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik, Türk kara sularına geri itilen Menderes açıklarında 13, Çeşme ilçesi açıklarında da 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

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İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
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