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Giriş Tarihi: 5.1.2024 01:50

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve yardım talebinde bulunan lastik bot ve can sallarındaki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
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