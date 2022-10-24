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Giriş Tarihi: 24.10.2022 21:40

İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı, 8 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 155 düzensiz göçmen yakalanırken, yine Dikil açıklarında Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen de kurtarıldı.

İHA
İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı, 8 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 21-23 Ekim tarihleri arasında Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen lastik botlar ve rotası İtalya olan yelkenli tekne içerisinde toplam 155 göçmen yakalandı. Yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı, 8 göçmen kurtarıldı
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