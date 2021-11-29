İzmir depreminde 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanının müteahhidinden skandal açıklama: Ben müteahhit değildim!"





"BANA DEĞİL, ALLAH'A GÜVENİN"

Depremde eşini kaybeden Recai Argüder ise şunları söyledi:

"Eşim depremden çok korkuyordu, en korktuğu ölüm şekliydi. Bir keresinde Hayati U.'ya 'Ağabey, bu bina sağlam değil mi, sana güveniyoruz' demişti ve Hayati U. da, 'Bana değil, Allah'a güvenin' demişti. O zaman biz onun şaka yaptığını zannetmiştik, ancak olmadığını maalesef sonradan anladık" şeklinde beyanda bulundu.

Savunma ve beyanların alınmasının ardından duruşma savcısı Hayati U.'nun tutuklanmasını, Turgay Akkoçlu'nun ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Akkoçlu'nun tutukluluk halinin devamına, Hayati U.'ya konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.