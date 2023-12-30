İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, ilk röportajını SABAH’a verdi: İzmir’in güvenliği için 24 saat görevdeyiz

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Konak ilçesi Çimentepe semtinde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Esen, Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Yalçın, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Sefer Şahin, Asayiş Şube Müdürü Volkan Tanrıverdi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Batuhan Sağlam ve Personel Şube Müdürü Tuncer Eroktay katıldı.

MUHTARLARIMIZ BİZE ULAŞSIN

Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Sel, düzenlenen toplantıda vatandaşlarla sohbet edip görüş alışverişinde bulundu. Fırsat buldukça bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Sel, "Vatandaşlarımızla ve mahalle muhtarlarımızla vakit buldukça bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızdan bize ulaşmalarını istiyoruz. Suçu önlemek için tüm ekip arkadaşlarımızla beraber mahallelerdeyiz. Mahallelerimizi yaya olarak da geziyoruz. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. 24 saat görev başındayız. Amacımız vatandaşımızı güven içinde yaşamalarını sağlamak ve suçluları yakalamak" dedi. Uyuşturucu ile mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini anlatan Sel, "Kentte sokaklarda tek bir torbacı kalmayana dek uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız sürecek" diye konuştu.

YILBAŞINDA EN ÜST DÜZEYDE TEDBİRLER ALACAĞIZ

Muhtarların ve vatandaşların kendilerine olan desteklerini devam ettirmelerini isteyen Sel, "Fırsat buldukça bu tür toplantılarımız devam edecek. Çalışmalarımız güzel devam ediyoruz. Yunus ekiplerimizi çoğalttık. Bu bölgede Narkotimlerimiz var. Onların da sayısını arttırıyoruz" dedi. Yılbaşı önlemleri hakkında da konuşan İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, "Şehir merkezinin en yoğun noktalarında tedbirlerimizi en üst seviyede alacağız. Tüm hemşerilerimin yılbaşını şimdiden kutluyoruz. Güzel bir sene diliyorum" diye konuştu.

MUHTARLAR İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL SEL'E TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in çalışma arkadaşlarıyla beraber kendilerini ziyaret etmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını anlatan 2. Kadriye Mahalle Muhtarı Adnan Acar, "Öncelikle İl Emniyet Müdürümünüz Celal Sel'e çok teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürü Yardımcılarımıza ve Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Narkotik ekiplerimize mahallemiz ve vatandaşlarımız adına iyi çalışmalar diliyorum. Mahallemizdeki insanlar polislerimizi sokaklarımızda gezerken dolaşırken görünce kendilerini daha çok güvende hissediyor. Onlardan Allah razı olsun. İzmir emniyetinin çalışmalarından çok memnunuz. Suç oranları giderek azalıyor. Uyuşturucu her geçen gün azalıyor. Eski olaylar kalmadı" dedi. Ülkü Mahallesi Muhtarı Adil Acar, "Mahallemizde huzur var. Bu huzurun en büyük sebebi İzmir polisi. Onlarla beraber çalışmaktan büyük onur duyuyoruz. Bize yaptıkları ziyaretlerden ötürü çok çok teşekkür ederiz" dedi.