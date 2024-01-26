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Giriş Tarihi: 26.1.2024 13:07 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:23

İzmir güven timleri Alsancak torbacısını yakaladı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 21 Ocak'ta Alsancak semtinde düzenlenen operasyonda torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenlendi. E.İ. isimli şüpheli 749 adet uyuşturucu hap ve 33 gram esrar ile birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir güven timleri Alsancak torbacısını yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Konak ilçesi Alsancak'ta semtinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan güven timleri 21 Ocak'ta torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısının bulunduğu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 749 adet uyuşturucu hap, 33 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda E.İ isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir güven timleri Alsancak torbacısını yakaladı
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