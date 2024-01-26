İzmir güven timleri Alsancak torbacısını yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Konak ilçesi Alsancak'ta semtinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan güven timleri 21 Ocak'ta torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısının bulunduğu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 749 adet uyuşturucu hap, 33 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda E.İ isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.