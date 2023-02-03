İzmir Kemeraltı’nı yine su bastı, esnaf belediyeye tepki gösterdi





"BURAYI KİRALARKEN ÇİZME ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Handa çalışan bir büfe sahibi, iş yerini geçen yıl kiraladıklarını, kiralarken de çevredekilerin çizme alması gerektiğini söylediğinde şaşırdıklarını dile getirdi. Esnaf, "Biz buraya ilk geldiğimizde söylenen ilk şey 'Çizme alın' oldu. Niye dedik, buranın en ufak bir yağmurda sel olduğunu söylediler. En ufak bir yağmurda burası böyle. Bizden eski olan esnaf ağabeylerimiz 40 yıldır buranın böyle olduğunu, çözüm bulunamadığını söyledi. Yetkililerden çözüm ve yardım bekliyoruz. Şu an için hiçbir yetkili buraya çözüm bulamadı, herhalde uzun bir süre de böyle kalacak. İşlerimiz de aksıyor elbette. Buraya ne zaman yağmur yağsa bizim için gün bitiyor" diye konuştu.