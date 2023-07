İzmir Kınık’taki yangında devlet millet el ele verdi

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ilçede yaşanan orman yangını hakkında bilgi vererek, olası bir felaketin devlet millet el ele vererek önlendiğini belirtti. Başkan Doğruer "İlçemiz Musacalı Mahallesi'nde 14:00 civarında balya makinesinin yanması ile ortaya çıktığı düşünülen orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Balabanlı, Sucahlı, Karatekeli ve Çiftlikköy bölgelerindeki ormanlık alana yayıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüz 9 helikopter, 12 yangın söndürme uçağı, 39 arazöz, 18 su tankeri; İzmir İtfaiye Daire Başkanlığımız 7 su tankeri ve 5 itfaiye arazözü, Devlet Su İşleri 2 paletli iş makinası, İzmir il Jandarma Komutanlığımız 18 Jandarma Asayiş Timi, 2 trafik Timi olmak üzere 81 personel ve 1 TOMA aracı; İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz 9 TOMA aracı; Karayolları 2.Bölge Müdürlüğümüz 3 iş makinesi ve çevre ilçe belediyeleri 14 iş makinesi ve arazöz ile müdahale etti.

Çok sayıda vatandaşımız, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız yangını yakından takip ederek, yardım taleplerini ilettiler. Devletimiz bütün imkanları ile alanda mücadele ederek olası bir felaketin önüne geçmiştir. Orman yangınları coğrafyamızın bir gerçeğidir. Hem tedbir alma noktasında, hem müdahale noktasında ilçemizde azami bilince sahip olan hemşehrilerimizi konu hakkında daha bilinçli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orman yangınına anında müdahale ederek, can siperhane, üstün bir gayret gösteren yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlarımıza minnettarım. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmaması, herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin zarar görmemesi bizim için en büyük teselli olmuştur. Ancak ormanda yanan her bir canlının acısını derinden hissetmekteyiz. Ormanda yanan her canlı, canımızı yakmıştır. Dilerim tekrarını yaşamayız. Orman Teşkilatı başta olmak üzere emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

TEDBİREN 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın anında tedbiren Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaş ve köylerde bulunan canlı hayvanlar tahliye edilerek Kınık'taki Öğretmen Evi'nde misafir edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece saat 03.00 sıralarında etrafı çevrilen yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Kınık İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.