İzmir merkezli FETÖ soruşturmasına 44 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan, ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri ve 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, 8'i de Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup, 16'sı muvazzaf olmak üzere 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olan toplam 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de salı günü şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 91 şüpheli gözaltına alındı. 32 şüpheli, faydalı itirafçılık nedeniyle polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle iptal edildi. 1 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 44'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında gözaltı kararı verilen, 8'i yurt dışında 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



