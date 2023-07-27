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Giriş Tarihi: 27.7.2023 01:48

İzmir Ödemiş'teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu 9. saatte kontrol altına alındı.

AA
İzmir Ödemiş’teki orman yangını kontrol altına alındı

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 ilk müdahale yer ekibi ile belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlanmıştı.

Yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi-Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatılmıştı.

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İzmir Ödemiş'teki orman yangını kontrol altına alındı
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