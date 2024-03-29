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Giriş Tarihi: 29.3.2024 10:44 Son Güncelleme: 29.3.2024 11:25

İzmir polisi metamfetamin yakalama rekoru kırdı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kristal ve sıvı halde toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisi metamfetamin yakalama rekoru kırdı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerin, ellerindeki uyuşturucuları 'torbacı' olarak tabir edilen zehir satıcılarına satmak istediklerini tespit etti. Bu sabah harekete geçen ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu çoğalttığı Bornova ilçesindeki bir iş yerine ve eve operasyon düzenledi.

Kristal ve sıvı halde toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.

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İzmir polisi metamfetamin yakalama rekoru kırdı
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