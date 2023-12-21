İzmir polisinden Altunbaş Çetesi’ne operasyon: 8 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' gibi çok sayıda suç işlediği tespit edilen ve liderliğini Ahmet Altunbaş'ın yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi. Suç örgütü üyelerinin mağdurları ortak olma vaadi ile tuzağa düşürdükleri, plakası kapatılan araçlarla kaçırdıkları, alıkoydukları ve silahla öldürmeye teşebbüs edip, haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADILAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, 6 Aralık'ta Narlıdere ilçesinde içinde 6 şüpheli ile mağdurların bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Takip sonucu yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Genişletilen soruşturmada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 66 fişek ve çeşitli sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Örgüt lideri Ahmet Altunbaş, M.M.S., F.D., A.Ö., M.V., U.T., M.M.V., S.T. ve M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Ahmet Altunbaş'ın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.