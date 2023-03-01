İzmir polisinden suç örgütüne yönelik operasyon! 30 gözaltı...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı.