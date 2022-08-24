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Giriş Tarihi: 24.8.2022 17:14 Son Güncelleme: 24.8.2022 17:29

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

İzmir’de, kuvvetli yağış uyarısının ardından bazı ilçelerde sağanak etkili oldu. Kentteki altyapı yetersizliğine bir de sağanak yağış eklenince Bayraklı ve Bornova ‘da bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı arabalarda yolda kaldı. Trafik resmen arap saçına döndü.

ERTAN GÜRCANER
İzmir sağanak yağışa teslim oldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16:00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde su taşkınlarına sebep oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

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İzmir sağanak yağışa teslim oldu
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