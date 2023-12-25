Haberler Yaşam Haberleri İzmir turizmine önem verecek başkanlar istiyoruz…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:04 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:09

İzmir turizmine önem verecek başkanlar istiyoruz…

Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi adayların belirlenmesine az bir süre kala açıklama yapan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, yerel seçimler sonrası turizmin önemini kavrayan belediye başkanlarının göreve seçilmelerini arzu ettiklerini söyledi. Turizm açısından çeşitli materyallere sahip olan İzmir’in yıllardır hak ettiği noktaya ulaşamadığına dikkat çeken Tercan, “İzmir turizm cenneti. Doğası, güneşi, denizi, tarihi ve kültürel özellikleri, sağlık ve inanç turizmini destekleyecek zengin kaynakları ile İzmir’in sektörde geri kalması kabul edilebilir bir durum değil.” Diye konuştu.

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İzmir turizmine önem verecek başkanlar istiyoruz…

"31 Mart seçimleri sonrasında hiçbir parti ayırımı gözetmeden, turizmin getirilerini doğru algılayan, kente getireceği refahı ve katkıları iyi süzen, turizmcilerin dertlerini çözmeye gönüllü olabilecek belediye başkanlarının seçilmesi bizim için çok önemli." Diyen Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir turizmde çok zaman kaybetti. Kaybedilen zamanın telafisi için çok çalışmamız, eksiklerimizi gidermemiz, tanıtım ve altyapı çalışmalarındaki boşlukları doldurmamız lazım. Bunun için turizmcilere destek olacak, doğru rehberlik edecek yerel yönetimlere ihtiyacımız var' diye konuştu.

BACASIZ FABRİKA

Turizm değerlerini 'Bacasız fabrika' olarak tanımlayan Bülent Tercan, '5 yıldızlı bir otel tesisini düşünün. Yan sektörleriyle yüzlerce insana ekmek sağlıyor. Bulunduğu bölgeden yaptığı alışverişlerle çevre ticaret dünyasını kalkındırıyor, dışarıdan getirdiği insanlarla bulunduğu ilçeyi tanıtıyor. Aynı şekilde termal tesisler, inanç turizmini besleyen değerlerin bulunduğu ilçelerdeki otel ve pansiyonlar da benzer hizmetleri yapıyor." Diye konuştu.

ALLAH'IN İZMİR'E HEDİYESİ...

"Ne var ki bu kazanımlara değer katmayı bırakın doğru düzgün koruyamıyoruz bile." diyen Tercan: "30 yılı aşkın turizm sektöründeyim, Meryem Ana'ya, Kadifekale'ye bir teleferik inşa etmeyi, Ilıca'daki dünyaca meşhur çamur ve termal suları değerlendirecek modern tesisler inşa etmeyi planlayan yerel yöneticiler olmadı. Bunlar küçük örnekler. Turizmde yarıştığımız Yunanistan firmaları, işletmeleri, yerel yönetimleri parayla İzmir'deki termal kaynaklara, şifalı sulara sahip tesislere sahip olamıyorlar. Allah'ın İzmir'e hediyesi bu kaynakları hiç olmazsa bundan sonra doğru değerlendirebilmek için turizmciyi anlayan başkanların göreve seçilmesini istiyoruz' dedi.

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İzmir turizmine önem verecek başkanlar istiyoruz…
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