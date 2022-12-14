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Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:25 Son Güncelleme: 14.12.2022 13:25

İzmir Valiliği açıkladı: Sel sularına kapılmamış, dereye düşmüş

İzmir Tire'de, dün sel sularına kapılarak hayatını kaybetitği belirtilen Hamide Koca'nın (95) dereye düşmesi sonucu öldüğü açıklandı...

DHA
İzmir Valiliği açıkladı: Sel sularına kapılmamış, dereye düşmüş

Tire ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden gelen sel suları, Armutalan Mahallesi'ndeki İsalar Deresi'nin debisini yükseltti. Oğlu ve gelini ile oturan Hamide Koca, evlerinin kenarından geçen dereye düştü. Yürüme güçlüğü çektiği ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Koca'nın cansız bedeni, 100 metre mesafede balçık içerisinde bulundu. Koca'nın ayağının kayması sonucu dereye düştüğü tahmin ediliyor. İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Tire ilçesi Armutlu Mahallesi'nde ikamet eden 1927 doğumlu Hamide Koca isimli vatandaşın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 'sel sularına kapılarak' hayatını kaybettiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor...

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İzmir Valiliği açıkladı: Sel sularına kapılmamış, dereye düşmüş
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