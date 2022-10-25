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Giriş Tarihi: 25.10.2022 19:59

İzmir ve 9 ilde çağrı merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde, polisin düzenlediği operasyonlarda, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya ve İsviçre'deki yaşlı kişileri kendilerini polis ve adliye görevlisi olarak tanıtıp, toplam 88 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin toplam 313 milyon 387 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

DHA
İzmir ve 9 ilde çağrı merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve Aydın'da kurdukları çağrı merkezleri ile Almanya ve İsviçre'de yaşayan özellikle yaşlı kişileri dolandıran 31 şüpheli için 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu çağrı merkezleri ile operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 428 mermi, Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanıldığı belirlenen 16 ekran, 4 işlemci ve dolandırıcılık suçundan elde edildiği ileri sürülen 1 milyon TL değerinde döviz ile birçok Almanca dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin toplamda 313 milyon 387 bin TL mal varlığına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Almanya'dan kesin dönüş yapan, sınır dışı edilen ya da ana dil seviyesinde Almanca bilen kişiler olduğu bildirildi.

Şüphelilerin, aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis ya da adliye görevlisi gibi tanıtıp, çeşitli bahanelerle para isteyerek toplam 88 milyon TL dolandıkları öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir ve 9 ilde çağrı merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 gözaltı
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