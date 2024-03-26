İzmir’de 2 otomobil çarpıştı; evli çift öldü, 3 yaralı

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Mehmet Pala ile eşi Sevgi Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı...